Concert « La Bande Passante » La Minoterie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert « La Bande Passante » La Minoterie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 30 août 2025.

Concert « La Bande Passante »

La Minoterie 2 Rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 21:00:00

2025-08-30

Le samedi 30 août 2025, à partir de 19h, concert de « La Bande Passante » à La Minoterie de Villedieu-Les-Poêles, bouquinerie/salon de thé/tiers-lieu.

Du chant, du violoncelle, des guitares, de la mandoline, du violon, des percussions… du Brassens.

La Bande passante revisite le répertoire de Georges Brassens ; Un concert énergique, chaleureux, original.

Entrée libre, passage du chapeau pour les artistes.

Restauration sur place. A très vite!

La Minoterie 2 Rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr

English : Concert « La Bande Passante »

Saturday, August 30, 2025, from 7pm, concert by « La Bande Passante » at La Minoterie de Villedieu-Les-Poêles, bookshop/tea room/third-party venue.

Singing, cello, guitars, mandolin, violin, percussion… Brassens.

« La Bande passante » revisits the repertoire of Georges Brassens; an energetic, warm and original concert.

Free admission, hat pass for artists.

Catering on site. See you soon!

German :

Am Samstag, den 30. August 2025, findet ab 19 Uhr ein Konzert von « La Bande Passante » in La Minoterie in Villedieu-Les-Poêles, einem Buchladen/Teesalon/Drittort, statt.

Gesang, Cello, Gitarren, Mandoline, Geige, Percussion… Brassens.

« La Bande passante » revidiert das Repertoire von Georges Brassens; ein energiegeladenes, herzliches und originelles Konzert.

Freier Eintritt, Hutabgabe für die Künstler.

Verpflegung vor Ort. Bis bald!

Italiano :

Sabato 30 agosto 2025, dalle ore 19.00, concerto de « La Bande Passante » presso La Minoterie di Villedieu-Les-Poêles, libreria/sala da tè/terzo locale.

Canto, violoncello, chitarre, mandolino, violino, percussioni… Brassens.

« La Bande passante » rivisita il repertorio di Georges Brassens; un concerto energico, caldo e originale.

Ingresso libero, cappelli per gli artisti.

Catering in loco. Ci vediamo lì!

Espanol :

El sábado 30 de agosto de 2025, a partir de las 19.00 horas, concierto de « La Bande Passante » en La Minoterie de Villedieu-Les-Poêles, librería/salón de té/tercer local.

Canto, violonchelo, guitarras, mandolina, violín, percusión… Brassens.

« La Bande passante » revisita el repertorio de Georges Brassens; un concierto enérgico, cálido y original.

Entrada gratuita, sombreros pasados para los artistas.

Catering in situ. ¡Le esperamos!

