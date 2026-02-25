Concert La Baronne revisite ses standards La Cave du Boschet Beaucaire

Concert La Baronne revisite ses standards

La Cave du Boschet 1059 D chemin du Mas du Consul Beaucaire Gard

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Carte abonnement 5 €

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

LA CAVE DU BOSCHET, salle de spectacle née pour la musique, est gérée par l’association les oreilles en éventail.

.

English :

LA CAVE DU BOSCHET, a music venue, is managed by the association les oreilles en éventail.

