Concert | Là-bas covers JJGoldman Chanteuges

Concert | Là-bas covers JJGoldman Chanteuges vendredi 11 juillet 2025.

Concert | Là-bas covers JJGoldman

esplanade de la gare Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Gratuit de 15 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 03:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Concert inédit du groupe « Là-bas ». Les œuvres interprétées sont inspirées des différents concerts live de Jean-Jacques Goldman. Le répertoire retrace ses plus grands succès de 1981 à 2001. Bal animé par Millénia DJ après le concert. Restauration sur place

.

esplanade de la gare Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 87

English :

A new concert by the group « Là-bas ». The works performed are inspired by Jean-Jacques Goldman’s various live concerts. The repertoire retraces his greatest hits from 1981 to 2001. Ball hosted by Millénia DJ after the concert. Catering on site

German :

Unveröffentlichtes Konzert der Gruppe « Là-bas ». Die dargebotenen Werke sind von den verschiedenen Live-Konzerten von Jean-Jacques Goldman inspiriert. Das Repertoire umfasst seine größten Erfolge von 1981 bis 2001. Nach dem Konzert von Millénia DJ moderierter Ball. Verpflegung vor Ort

Italiano :

Un nuovo concerto del gruppo « Là-bas ». Le opere eseguite sono ispirate ai vari concerti dal vivo di Jean-Jacques Goldman. Il repertorio copre i suoi più grandi successi dal 1981 al 2001. Ballo organizzato da Millénia DJ dopo il concerto. Catering in loco

Espanol :

Un nuevo concierto del grupo « Là-bas ». Las obras interpretadas se inspiran en los distintos conciertos en directo de Jean-Jacques Goldman. El repertorio abarca sus grandes éxitos de 1981 a 2001. Baile a cargo de Millénia DJ tras el concierto. Catering in situ

L’événement Concert | Là-bas covers JJGoldman Chanteuges a été mis à jour le 2025-05-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier