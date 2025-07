CONCERT LA BELLE EQUIPE (Bretagne-Québec) Redon

CONCERT LA BELLE EQUIPE (Bretagne-Québec) Redon vendredi 1 août 2025.

CONCERT LA BELLE EQUIPE (Bretagne-Québec)

Croix des Marins Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-01 20:30:00

2025-08-01

Quatre musiciens et chanteurs, pour moitié du Québec et l’autre de Bretagne, présentent un spectacle original, dynamique et sensible.

Récits de vie réels ou imaginaires de Bretagne, du Québec, d’Acadie ou de Louisiane.

Roland Brou (chant, bodhran) / Patrick Couton (guitare hawaïenne, autoharp) /Paul Marchand (guitare, chant, podorythmie) / Liette Remon (violon, chant, ukulélé)

Concert carte-blanche au Groupement Culturel Breton dans le cadre des Confluences d’été. .

Croix des Marins Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40

