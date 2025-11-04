Concert La Belle image Ecole de musique La Clé d’Orée Laigné-en-Belin

Concert La Belle image

Ecole de musique La Clé d’Orée 1 rue Sainte Anne Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 18:30:00

fin : 2025-11-04 20:30:00

Date(s) :

2025-11-04

Concert La Belle Image

Assistez à un concert d’une Fanfare professionnelle unique en son genre, qui vous invite à découvrir sa musique très festive,

d’inspiration latino-américaine et ses spectacles de rue chorégraphiés !

Mardi 04 novembre 18h30

Rejoignez nous dans l’Auditorium de l’école de musique communautaire

à Laigné-Saint-Gervais (12, rue de la Noé Gourdé)

La jauge étant limitée, il est obligatoire de réserver au préalable sa place soit en flashant le QR code sur l’affiche ou en cliquant sur le lien https://www.onparticipe.fr/b/jFfnRnuU .

Ecole de musique La Clé d’Orée 1 rue Sainte Anne Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 23 49 ecoledemusique@belinois.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert La Belle image Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2025-10-10 par CDT72