Concert La Belle image Ecole de musique La Clé d’Orée Laigné-en-Belin

Ecole de musique La Clé d’Orée 1 rue Sainte Anne Laigné-en-Belin Sarthe
Début : 2025-11-04 18:30:00
fin : 2025-11-04 20:30:00
2025-11-04
Concert La Belle Image
Assistez à un concert d’une Fanfare professionnelle unique en son genre, qui vous invite à découvrir sa musique très festive,
d’inspiration latino-américaine et ses spectacles de rue chorégraphiés !
Mardi 04 novembre 18h30
Rejoignez nous dans l’Auditorium de l’école de musique communautaire
à Laigné-Saint-Gervais (12, rue de la Noé Gourdé)
La jauge étant limitée, il est obligatoire de réserver au préalable sa place soit en flashant le QR code sur l’affiche ou en cliquant sur le lien https://www.onparticipe.fr/b/jFfnRnuU .
Ecole de musique La Clé d’Orée 1 rue Sainte Anne Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 23 49 ecoledemusique@belinois.fr
