Concert La Belle & le Blues Emeria Dinard Dinard

Concert La Belle & le Blues

Emeria Dinard 1, avenue du Château Hébert Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05 18:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Ils se parlent avec des mots mais surtout avec des regards, des idées et des notes. La Belle semble inspirée par le Blues et le Blues envoûté par sa Belle.

À travers la poésie de Boris Vian, Gainsbourg, Edith Piaf, Bourvil, Brel et tant d’autres, ce duo revisite les plus beaux hymnes de la chanson française. Apportant une touche de swing, une pincée de jazz et beaucoup de couleur, ils font rire, sourire et parfois pleurer d’émotions.

Elise LALETTRA au Chant/guitare/ukulélé/flûte traversière

Nicolas TAVERNIER au Piano/guitare/contrebasse/chœurs

Bar l’Horizon Emeria Dinard .

Emeria Dinard 1, avenue du Château Hébert Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 78 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert La Belle & le Blues Dinard a été mis à jour le 2026-01-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme