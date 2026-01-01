Concert La Boite à Musique Gien
Concert La Boite à Musique Gien samedi 17 janvier 2026.
Concert La Boite à Musique
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Concert La Boîte à Musique avec la participation de la chorale Ménestrellia, samedi 17 janvier à 20h30 à l’Auditorium de Gien
L’ensemble La Boîte à Musique vous invite à un concert exceptionnel en compagnie de la chorale Ménestrellia, le samedi 17 janvier à 20h30.
Ce moment musical se déroulera à l’Auditorium de Gien, au sein de l’Espace culturel.
Un rendez-vous convivial et accessible à tous, proposé en participation libre, pour partager une belle soirée placée sous le signe de la musique et du chant choral. .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 83 08 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Boîte à Musique concert with the Ménestrellia choir, Saturday, January 17 at 8:30 p.m. at the Gien Auditorium
L’événement Concert La Boite à Musique Gien a été mis à jour le 2026-01-06 par OT GIEN