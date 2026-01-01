Concert La Boite à Musique

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Concert La Boîte à Musique avec la participation de la chorale Ménestrellia, samedi 17 janvier à 20h30 à l’Auditorium de Gien

L’ensemble La Boîte à Musique vous invite à un concert exceptionnel en compagnie de la chorale Ménestrellia, le samedi 17 janvier à 20h30.

Ce moment musical se déroulera à l’Auditorium de Gien, au sein de l’Espace culturel.

Un rendez-vous convivial et accessible à tous, proposé en participation libre, pour partager une belle soirée placée sous le signe de la musique et du chant choral. .

+33 6 80 83 08 85

English :

La Boîte à Musique concert with the Ménestrellia choir, Saturday, January 17 at 8:30 p.m. at the Gien Auditorium

L’événement Concert La Boite à Musique Gien a été mis à jour le 2026-01-06 par OT GIEN