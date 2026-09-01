Concert – La boom de fin de colo : Lancement de saison de La Sirène La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Concert – La boom de fin de colo : Lancement de saison de La Sirène

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

LANCEMENT DE SAISON : LA BOOM DE FIN DE COLO !

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

SEASON KICKOFF: THE END-OF-CAMP PARTY!

L’événement Concert – La boom de fin de colo : Lancement de saison de La Sirène La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-07 par Nous La Rochelle