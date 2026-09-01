Concert – La boom de fin de colo : Lancement de saison de La Sirène La Sirène La Rochelle
vendredi 18 septembre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Concert – La boom de fin de colo : Lancement de saison de La Sirène
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
LANCEMENT DE SAISON : LA BOOM DE FIN DE COLO !
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
SEASON KICKOFF: THE END-OF-CAMP PARTY!
L’événement Concert – La boom de fin de colo : Lancement de saison de La Sirène La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-07 par Nous La Rochelle
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