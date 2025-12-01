CONCERT LA BOUCHE EN CHOEUR Rue de l’Eglise Aurignac
Rue de l’Eglise EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 23:30:00
2025-12-20
Concert à l’église Saint-Pierre-aux-liens
C’est à l’église que vous donne rendez-vous le cœur DE SI DE LA , ainsi que le groupe OCTAVIA et ses voix de femmes. .
English :
Concert at Saint-Pierre-aux-liens church
L’événement CONCERT LA BOUCHE EN CHOEUR Aurignac a été mis à jour le 2025-12-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE