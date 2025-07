Concert La Bretagne en concert ! Rond-point de Villeneuve Guérande

Concert La Bretagne en concert ! Rond-point de Villeneuve Guérande lundi 14 juillet 2025.

Concert La Bretagne en concert !

Rond-point de Villeneuve Cirque Zavatta Douchet Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 21:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Le groupe local vous plonge dans un conte musical envoûtant, entre marais salants de Guérande et mystères de la Brière. Une création originale, poétique et vibrante !

Ensuite, préparez-vous à faire vibrer vos sabots avec LES VRILLÉS ! Un concert rock celtique qui décoiffe, aux sonorités bretonnes et à l’énergie sauvage !

Pourquoi venir ?

> Parce que chaque note jouée soutient une noble cause. L’Association Au Seuil de l’Océan oeuvre chaque jour pour accompagner les personnes en situation de handicap soudain suite à un accident ou une maladie, leur offrant un nouveau souffle, un nouveau cap.

> Parce qu’en venant, vous soutenez aussi la culture. Cette association donne une place centrale aux artistes et leur permet de vivre de leur art tout en s’engageant pour les autres.

Une soirée, deux causes, une seule énergie la solidarité.

Ambiance garantie émotion, frissons et délires Bretons au programme…

Billetterie directement au cirque Zavatta

Ou en ligne www.auseuildelocean.org .

Rond-point de Villeneuve Cirque Zavatta Douchet Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 53 67 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert La Bretagne en concert ! Guérande a été mis à jour le 2025-07-04 par ADT44