Concert la București : întâlnirile Musicâme Sala Dalles Bucarest Samedi 28 février 2026, 19h00

De la Vivaldi la Piazzolla – o călătorie muzicală între clasic, operă, tango și emoție

Musicâme France vă invită la București pentru un concert de excepție – o seară în care muzica traversează stiluri, epoci și emoții.

Un program luminos și generos, perfect pentru o seară de iarnă în care se întâlnesc visul, virtuozitatea și sensibilitatea.

De la Vivaldi la Piazzolla, de la Cantemir la Armstrong, concertul propune un dialog rafinat între capodoperele clasice.

Programul include capodopere din repertoriul clasic european, lucrări camerale și surprize muzicale dedicate publicului din România.

Publicul este invitat să descopere o experiență muzicală plină de culoare – o călătorie vibrantă, în care eleganța, energia și lumina se contopesc într-o emoție profunda, transformând seara într-o veritabilă experiență sonoră și emoțională.

Veți parcurge, astfel, un traseu sensibil și vibrant, care dezvăluie muzica în toate culorile sale – între eleganță, forță și lumină.

Ensemble Musicâme France

Flaute : Issam Garfi ; Sara Isabel Ispas Vioară solo, Valentin Seignez-Bacquet Vioară ; Justine Dubois Violă ; Franz Martinberg Violoncel

Program

P.I.Tchaikovsky : Valse de la belle au bois dormant

F. Doppler : Airs Valacques

D.Cantemir : Pesrev Muhayer

P.Saraste : Airs bohémiens

J.S.Bach : Aria & Jazzy Allegro

A.Piazzolla : Libertango

G.Verdi : fantezie pe La Traviata

L.Armstrong : What a wonderful world

A. Vivaldi : Anotimpurile: Concertul în Sol minor “iarnă”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-02-28T20:15:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-la-bucuresti-intalnirile-musicame-2/

Sala Dalles Bulevardul Nicolae Bălcescu 18 010052 București Cișmigiu Bucarest 010052