Concert La Cafetera Roja Palais des congrès Digne-les-Bains

Concert La Cafetera Roja

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Samedi 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

2025-10-04

Une soirée exceptionnelle rock/french pop avec le groupe La Cafetera Roja.

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

An exceptional rock/french pop evening with the group La Cafetera Roja.

German :

Ein außergewöhnlicher Rock-/French-Pop-Abend mit der Band La Cafetera Roja.

Italiano :

Una serata eccezionale di rock/french pop con il gruppo La Cafetera Roja.

Espanol :

Una velada excepcional de rock/pop francés con el grupo La Cafetera Roja.

