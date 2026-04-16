Concert La Canterie du Rey église Saint-Martin Montmartin-sur-Mer

Montmartin-sur-Mer

Concert La Canterie du Rey

église Saint-Martin Rue de la Fontaine Saint-Martin Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La chorale de Coutances La Canterie du Rey, dirigée par Frances Hook, à l’église Saint-Martin à Montmartin-sur-Mer. Chorale de 55 chanteurs. .

église Saint-Martin Rue de la Fontaine Saint-Martin Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Concert La Canterie du Rey

L’événement Concert La Canterie du Rey Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme