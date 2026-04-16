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Concert La Canterie du Rey église Saint-Martin Montmartin-sur-Mer

Concert La Canterie du Rey église Saint-Martin Montmartin-sur-Mer

Concert La Canterie du Rey église Saint-Martin Montmartin-sur-Mer mercredi 17 juin 2026.

Lieu : église Saint-Martin

Adresse : Rue de la Fontaine Saint-Martin

Ville : 50590 Montmartin-sur-Mer

Département : Manche

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Montmartin-sur-Mer

Concert La Canterie du Rey

église Saint-Martin Rue de la Fontaine Saint-Martin Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

La chorale de Coutances La Canterie du Rey, dirigée par Frances Hook, à l’église Saint-Martin à Montmartin-sur-Mer. Chorale de 55 chanteurs.   .

église Saint-Martin Rue de la Fontaine Saint-Martin Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Concert La Canterie du Rey

L’événement Concert La Canterie du Rey Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme

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