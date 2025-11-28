Concert La carouffle Trio TARBES Tarbes
Concert La carouffle Trio
TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Chansons françaises, éclectiques et de bon goût !
La carouffle trio vous invite à un voyage dans la chanson française. De Bourvil à Brassens en passant par Souchon, Leprest, Ange et bien d’autres…
Distribution
Roland Abadie Chant, guitare
Marcel Cazentre basse
David Lévy Guitare dobro ukulélé
TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr
English :
Tasteful, eclectic French songs!
La carouffle trio invites you on a journey through French chanson. From Bourvil to Brassens, Souchon, Leprest, Ange and many others?
Cast
Roland Abadie: vocals, guitar
Marcel Cazentre Bass
David Lévy Dobro ukulele guitar
German :
Französische Lieder, eklektisch und geschmackvoll!
Das Carouffle Trio lädt Sie zu einer Reise durch das französische Chanson ein. Von Bourvil bis Brassens, über Souchon, Leprest, Ange und viele andere?
Besetzung
Roland Abadie: Gesang, Gitarre
Marcel Cazentre Bass
David Lévy Dobro-Ukulele-Gitarre
Italiano :
Canzoni francesi eclettiche e di buon gusto!
Il trio carouffle vi invita a un viaggio attraverso la chanson francese. Da Bourvil a Brassens, passando per Souchon, Leprest, Ange e molti altri?
Il cast
Roland Abadie: voce, chitarra
Marcel Cazentre Basso
David Lévy chitarra dobro, ukulele
Espanol :
Canciones francesas eclécticas y de buen gusto
El trío Carouffle le invita a un viaje a través de la chanson francesa. De Bourvil a Brassens, pasando por Souchon, Leprest, Ange y muchos otros..
Elenco
Roland Abadie: voz, guitarra
Marcel Cazentre Bajo
David Lévy Guitarra dobro, ukelele
L’événement Concert La carouffle Trio Tarbes a été mis à jour le 2025-11-03 par OT de Tarbes|CDT65