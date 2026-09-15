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CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art Bar le Baratin Parthenay

vendredi 25 septembre 2026 · Bar le Baratin · Parthenay

CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art Bar le Baratin Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Bar le Baratin
Adresse
81 Rue Jean Jaurès
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art

Bar le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

OPEN MIC
Rappeurs.ses, slammeurs.ses, MC d’un soir ou de longue date, venez prendre le micro et laissez vous guider par Da Gobleen et porter par le public dans un esprit hip-hop toujours bienveillant.

LA CERCLEUSE
Collectif de rap originaire de Toulouse, composé des artistes Ozna, Kyara, Introspecti.ve, Babsi et leur Dj Babzilla. La Cercleuse propose un rap libre, frontal et énergique. Entre revendication et fête, leurs performances sont aussi puissantes que libératrices. Une véritable tornade scénique, un rap percutant et libérateur !   .

Bar le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46  contact@sallediffart.com

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English : CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art

L’événement CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine

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