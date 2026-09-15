CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art Bar le Baratin Parthenay
vendredi 25 septembre 2026 · Bar le Baratin · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art
Bar le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
OPEN MIC
Rappeurs.ses, slammeurs.ses, MC d’un soir ou de longue date, venez prendre le micro et laissez vous guider par Da Gobleen et porter par le public dans un esprit hip-hop toujours bienveillant.
LA CERCLEUSE
Collectif de rap originaire de Toulouse, composé des artistes Ozna, Kyara, Introspecti.ve, Babsi et leur Dj Babzilla. La Cercleuse propose un rap libre, frontal et énergique. Entre revendication et fête, leurs performances sont aussi puissantes que libératrices. Une véritable tornade scénique, un rap percutant et libérateur ! .
Bar le Baratin 81 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art
L’événement CONCERT LA CERCLEUSE + OPEN MIC // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Miles Davis ou le génie de l’innovation Cinéma Le Foyer Parthenay 15 septembre 2026
- Mercredi c’est ludo Palais des Congrès Parthenay 16 septembre 2026
- Initiation aux échecs Médiathèque Parthenay Parthenay 16 septembre 2026
- Réunion d’information, MDEE Parthenay Gâtine, Parthenay 17 septembre 2026
- Festival Soud’art Square Robert Bigot Parthenay 18 septembre 2026