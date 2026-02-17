Concert La Chorale Beatles Salle polyvalente Saint-Médard-d’Aunis
Concert La Chorale Beatles Salle polyvalente Saint-Médard-d’Aunis samedi 7 mars 2026.
Concert La Chorale Beatles
Salle polyvalente 11 rue des écoles Saint-Médard-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
La Fourmilière est heureuse de vous proposer le concert de la chorale Beatles !
.
Salle polyvalente 11 rue des écoles Saint-Médard-d’Aunis 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 17 01 60 lafourmiliere17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Fourmilière is delighted to present a concert by the Beatles choir!
L’événement Concert La Chorale Beatles Saint-Médard-d’Aunis a été mis à jour le 2026-02-17 par Nous La Rochelle