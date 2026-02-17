Concert La Chorale Beatles Salle polyvalente Saint-Médard-d’Aunis

Concert La Chorale Beatles

Salle polyvalente 11 rue des écoles Saint-Médard-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La Fourmilière est heureuse de vous proposer le concert de la chorale Beatles !

Salle polyvalente 11 rue des écoles Saint-Médard-d’Aunis 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 17 01 60 lafourmiliere17@gmail.com

English :

La Fourmilière is delighted to present a concert by the Beatles choir!

