Concert: la chorale ça nous chante Sadroc

Concert: la chorale ça nous chante

Eglise Sadroc Corrèze

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Concert de chorale.

Invitées: chorales de Meilhards et St Ybard.

En partenariat avec Familles Rurales, association du Plateau et la mairie de Sadroc.

Entrée libre ouvert à tous .

Eglise Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 51 90

English : Concert: la chorale ça nous chante

