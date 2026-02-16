Concert: la chorale ça nous chante Sadroc
Concert: la chorale ça nous chante Sadroc vendredi 6 mars 2026.
Concert: la chorale ça nous chante
Eglise Sadroc Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Concert de chorale.
Invitées: chorales de Meilhards et St Ybard.
En partenariat avec Familles Rurales, association du Plateau et la mairie de Sadroc.
Entrée libre ouvert à tous .
Eglise Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 51 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert: la chorale ça nous chante
L’événement Concert: la chorale ça nous chante Sadroc a été mis à jour le 2026-02-13 par Brive Tourisme