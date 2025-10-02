Concert La « Chorale d’Aragnouet » église du village Saint-Lary-Soulan

Début : 2025-10-02 21:00:00

Chants pyrénéens

Eglise du village .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

English :

Pyrenean songs

German :

Pyrenäenlieder

Italiano :

Canzoni dei Pirenei

Espanol :

Canciones pirenaicas

