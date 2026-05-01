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Concert La Chorale d’Aragnouet église du village Saint-Lary-Soulan

Concert La Chorale d’Aragnouet église du village Saint-Lary-Soulan jeudi 21 mai 2026.

Lieu : église du village

Adresse : SAINT-LARY-SOULAN

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Lary-Soulan

Concert La Chorale d’Aragnouet

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 21:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Chants pyrénéens.
Eglise du village   .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81  eglise.aurelouron@free.fr

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English :

Pyrenean songs.

L’événement Concert La Chorale d’Aragnouet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-15 par OT de St Lary|CDT65

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