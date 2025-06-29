CONCERT LA CHORALE DE BOUCHE A OREILLE ET SES INVITES – Mèze, 29 juin 2025 07:00, Mèze.

Hérault

CONCERT LA CHORALE DE BOUCHE A OREILLE ET SES INVITES  109 ROUTE DE PEZENAS Mèze Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-29
fin : 2025-06-29

Date(s) :
2025-06-29

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109 ROUTE DE PEZENAS
Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 93 08 

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L’événement CONCERT LA CHORALE DE BOUCHE A OREILLE ET SES INVITES Mèze a été mis à jour le 2025-05-19 par OT ARCHIPEL DE THAU SETE