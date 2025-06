Concert La chorale du Choeur de Safran Pithiviers 27 juin 2025 20:30

Loiret

Concert La chorale du Choeur de Safran
Pithiviers

Laissez-vous emporter par la magie du Chœur de Safran !

Venez vibrer au son des plus belles chansons d’amour et musiques de films, interprétées par la chorale Chœur de Safran, sous la direction de Jean-François Breteau.

Une soirée musicale chaleureuse, conviviale et solidaire au Théâtre Paroissial à 20h30, au profit de l’association KLEEFSTRA SYNDROME.

️ Entrée 10 € Réservation à l’Office de Tourisme ou sur place.

Un beau moment à partager, pour la bonne cause ! 10 .

12 Avenue de la République

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77

English :

Let yourself be carried away by the magic of the Ch?ur de Safran!

German :

Lassen Sie sich von der Magie des Ch?ur de Safran mitreißen!

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla magia dello Ch?ur de Safran!

Espanol :

¡Déjese llevar por la magia del Ch?ur de Safran!

