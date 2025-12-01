CONCERT La Chorale Rock de La Lune des Pirates Amiens

CONCERT La Chorale Rock de La Lune des Pirates Amiens jeudi 18 décembre 2025.

CONCERT La Chorale Rock de La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

JEU. 18 DÉCEMBRE 2025

19:30

LES 10 ANS DE LA CHORALE ROCK

La Chorale Rock de La Lune des Pirates

Chorale / Karaoké live | FR/80

19:30

Il était temps de leur offrir leur moment de gloire ! Pour marquer le coup, La Lune des Pirates vous invite à une soirée spéciale, joyeuse et généreusement rock’n’roll, à l’image de ce choeur pas comme les autres.

En première partie, la Chorale Rock montera sur scène accompagnée par leur cheffe de choeur Marie Holleville pour un mini-concert mêlant classiques pop-rock et morceaux plus récents inspirés de la programmation de La Lune et du Festival Minuit avant la Nuit.

Karaoké Luigi Roots

Ensuite, place à un karaoké pas comme les autres le duo Karaoke Luigi Roots vous accompagneront pour reprendre vos hits préférés — avec ou sans justesse, mais toujours avec passion !

GRATUIT

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

THURS. dECEMBER 18, 2025

19:30

10 YEARS OF THE ROCK CHOIR

La Lune des Pirates Rock Choir

Choir / Live karaoke | FR/80

19:30

It was time to give them their moment of glory! To mark the occasion, La Lune des Pirates invites you to a special evening of joyful, generous rock?n?roll, in the image of this choir like no other.

Opening the evening, the Chorale Rock will take to the stage accompanied by their choir director Marie Holleville for a mini-concert mixing pop-rock classics and more recent tunes inspired by La Lune’s program and the Festival Minuit avant la Nuit.

Luigi Roots karaoke

Then it’s time for a karaoke show like no other: the Karaoke duo Luigi Roots will join you to cover your favorite hits? with or without accuracy, but always with passion!

FREE

German :

DONNERSTAG 18. DEZEMBER 2025

19:30

10 JAHRE ROCKCHOR

Der Rockchor von Piratenmond

Chor / Live-Karaoke | FR/80

19:30

Es war an der Zeit, ihnen ihren Moment des Ruhms zu schenken! La Lune des Pirates lädt Sie zu einem besonderen, fröhlichen und großzügigen Rock?n?Roll-Abend ein, ganz nach dem Vorbild dieses ungewöhnlichen Chors.

Im ersten Teil wird der Rockchor mit seiner Chorleiterin Marie Holleville die Bühne betreten und ein Minikonzert geben, das Pop-Rock-Klassiker mit neueren Stücken aus dem Programm von La Lune und dem Festival Minuit avant la Nuit vermischt.

Karaoke Luigi Roots

Anschließend ist Platz für ein Karaoke wie kein anderes: Das Duo Karaoke Luigi Roots wird Sie begleiten, um Ihre Lieblingshits zu covern? mit oder ohne Korrektheit, aber immer mit Leidenschaft!

KOSTENLOS

Italiano :

GIOVEDI’. 18 DICEMBRE 2025

19:30

10 ANNI DI CORO ROCK

Coro Rock La Lune des Pirates

Coro / Karaoke dal vivo | FR/80

19:30

È arrivato il momento di dare loro un momento di gloria! Per l’occasione, La Lune des Pirates vi invita a una serata speciale all’insegna dell’allegria e del rock’n’roll, proprio come questo coro senza eguali.

Nel primo tempo, la Chorale Rock salirà sul palco accompagnata dalla direttrice del coro Marie Holleville per un mini-concerto che mescola classici del pop-rock e brani più recenti ispirati al programma de La Lune e al Festival Minuit avant la Nuit.

Il karaoke di Luigi Roots

È poi il momento di uno spettacolo di karaoke senza precedenti: il duo di karaoke Luigi Roots si unirà a voi per interpretare i vostri successi preferiti, con o senza precisione, ma sempre con passione!

GRATUITO

Espanol :

JUEVES 18 DICIEMBRE 2025

19:30

10 AÑOS DEL CORO ROCK

La Lune des Pirates Rock Choir

Coro / Karaoke en directo | FR/80

19:30

¡Ya era hora de darles su momento de gloria! Para celebrarlo, La Lune des Pirates le invita a una velada especial de alegría y rock?n?roll, como ningún otro coro.

En la primera parte, la Coral Rock subirá al escenario acompañada de su directora Marie Holleville para ofrecer un miniconcierto en el que se mezclarán clásicos del pop-rock y canciones más recientes inspiradas en el programa de La Lune y el Festival Minuit avant la Nuit.

Karaoke Luigi Roots

A continuación, un espectáculo de karaoke sin igual: el dúo de karaoke Luigi Roots se unirá a usted para versionar sus éxitos favoritos… con o sin precisión, ¡pero siempre con pasión!

GRATIS

