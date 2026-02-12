Concert La Clara Sofia Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert La Clara Sofia

Samedi 14 mars 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 EUR

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Groove minimal et spiritualité terrienne.

Hôte d’une âme voyageuse et sensible, La Clara Sofia se fait aussi bien l’écho des sentiments vécus dans son corps que des villes et des vies qu’elle a expérimentées.

Sur scène, elle tisse des liens entre les langues et les mondes dans un trio voix, basse et objets percussifs issus du quotidien brésilien.



En résulte une pop hybride et alternative, empruntant aux codes du trip hop, du folklore brésilien et de la recherche sonore des musiques expérimentales.

Avec le soutien du PAM Dispositif Quart2Tour .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Minimal groove and earthy spirituality.

