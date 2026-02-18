Concert la Clé des Champs

Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Pour la deuxième édition des Choristes en Lumière, la Clé des Champs, dirigée par Christian Monchaux, se produira dans la magnifique église Saint Barthélémy du Mesnil Thomas. Le concert débutera à 15h, entrée libre.

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 81 88 56

English :

For the second edition of Choristes en Lumière, La Clé des Champs, directed by Christian Monchaux, will perform in the magnificent Saint Barthélémy church in Le Mesnil Thomas. The concert starts at 3pm, free admission.

