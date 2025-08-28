Concert La Clef des Chants église du village Saint-Lary-Soulan
Concert La Clef des Chants église du village Saint-Lary-Soulan jeudi 28 août 2025.
Concert La Clef des Chants
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Chœur mixte d’Orleix
Eglise du village .
église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr
