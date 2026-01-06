Concert la Cluj : întâlnirile Musicâme Casino – Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca Jeudi 5 février, 18h00 lei160.00

Fiți cât mai aproape de inimile artiștilor și lăsați-vă cufundați într-o lume muzicală fără egal

Concert la Cluj – De la Vivaldi la Piazzolla

Musicâme France prezintă un concert la Cluj-Napoca, la Casino – Centrul de Cultură Urbană, într-o sală intimă, cu locuri foarte limitate. O seară elegantă, în care muzica creează o legătură directă între artiști și public.

De la Vivaldi la Piazzolla, de la Cantemir la Armstrong, programul propune o călătorie sonoră rafinată. Muzică clasică, accente de operă și ritmuri de tango se întâlnesc pe aceeași scenă.

Concertul se remarcă prin rafinament și intensitate emoțională, oferind o experiență muzicală autentică și memorabilă.

️ Rezervați-vă seara pentru un concert exclusiv, cu locuri foarte limitate

Program

P.I.Tchaikovsky : “Casse-noisette” – Valse des fleurs

Bizet-Borne : Fantaisie sur des airs de l’Opéra Carmen

D.Cantemir : Pesrev Muhayer

Mercury/Queen : Bohemian Rhapsody

J.S.Bach/J.Reinhardt : Concerto pour 2 violons en Ré min. – Allegro (Jazz version)

A.Piazzolla : Libertango

G.Verdi : Fantaisie sur des airs de l’Opéra La Traviata

L.Armstrong : What a wonderful world

A. Vivaldi : Anotimpurile: Concertul în Sol minor “iarnă”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-02-05T19:00:00.000+02:00

Casino – Centrul de Cultură Urbană Parcul Central 400027 Cluj-Napoca Centru Cluj-Napoca 400029 Cluj



