Concert La Corde Raide salle du carré d’argent Pontchâteau

Lors de cette soirée, on vous dévoile la programmation 2026 et le nouveau format du festival (avec plus de scènes, plus de groupes, et encore plus d’émotions…)

Et venez profiter également de 2 concerts avec

Dïe Morg Guitare folk nerveuses et vois roc(k)ailleuse, sur des chansons anglophones.

Les Fils de Juno Groupe de country-folk normand, formé sur les rives emblématiques de Juno Beach.

Une soirée festive et un moment clé pour l’avenir du festival…

On compte sur vous pour venir en nombre et partager ça avec nous !

12€ l’entrée, dans la salle du carré d’Argent de Pontchâteau

Tarif préférentiel sur place uniquement ce soir là pour le Festival 2026 !!

salle du carré d’argent rue du Port du Four Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

