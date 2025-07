CONCERT LA CORDE RAIDE Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

CONCERT LA CORDE RAIDE Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes jeudi 14 août 2025.

CONCERT LA CORDE RAIDE

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Une musique voyageuse et métisse, solaire et rassembleuse, un répertoire de chansons françaises qui transpirent le soleil, deux voix généreuses, des guitares à l’énergie infinie, tantôt gitanes, tantôt rockeuses et électriques…

Buvette et petite restauration sur place .

La Corde Raide, c’est une rencontre malicieuse d’un duo fougueux Jules Depinois (chanteur-guitariste lillois) et Olivine Véla (chanteuse-accordéoniste réunionnaise). Une musique voyageuse et métisse, solaire et rassembleuse, un répertoire de chansons françaises qui transpirent le soleil, deux voix généreuses qui se mêlent à l’harmonie, un accordéon chaloupé qui emprunte aux musiques du monde et tout particulièrement au séga et maloya, des guitares à l’énergie infinie, tantôt gitanes, tantôt rockeuses et électriques…

Buvette et petite restauration sur place // Entrée prix libre .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

English :

A music that is travelled and mixed, sunny and unifying, a repertoire of French songs that exude sunshine, two generous voices, guitars with infinite energy, sometimes gypsy, sometimes rock and electric?

Refreshments and snacks on site.

German :

Eine reisende und gemischte, sonnige und verbindende Musik, ein Repertoire französischer Chansons, die die Sonne ausstrahlen, zwei großzügige Stimmen, Gitarren mit unendlicher Energie, mal zigeunerisch, mal rockig und elektrisch?

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Musica itinerante, meticcia, solare e unificante, un repertorio di canzoni francesi che trasudano sole, due voci generose, chitarre di infinita energia, a volte gitane, a volte rock ed elettriche?

Rinfresco e spuntini in loco.

Espanol :

Música viajera, mestiza, soleada y unificadora, un repertorio de canciones francesas que destilan sol, dos voces generosas, guitarras de energía infinita, a veces gitanas, a veces rockeras y eléctricas..

Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement CONCERT LA CORDE RAIDE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2025-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère