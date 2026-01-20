Concert La Dame de Monte-Carlo et Autres Dames Villa Carmélie Saint-Brieuc

Concert La Dame de Monte-Carlo et Autres Dames

Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

2026-02-13

Une mosaïque de personnages féminins évoqués dans la musique vocale de la première moitié du XX ème siècle. .

Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

