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Concert La Dévorante Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon

Concert La Dévorante Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Le P’tiot Bistrot

Adresse : 5 route du Bout du Monde

Ville : 21340 Cormot-Vauchignon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Cormot-Vauchignon

Concert La Dévorante

Le P’tiot Bistrot 5 route du Bout du Monde Cormot-Vauchignon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Quand les Brayauds se mêlent à l’ARFI La rencontre de la fine fleur de la musique trad du Massif Central et de la musique improvisée de Lyon.

Un duo à la morale exemplaire puisque la parité y est respectée et le cumul des mandats impossible ; à chaque instrument son musicien, à chaque timbre son instrument. Si la clarinette basse prend parfois le pouvoir c’est que le violon le lui accorde, ou réciproquement, et la voix rappelle tout haut à qui veut l’entendre tout court ce que la musique pense tout bas.

Violon, voix | Clémence Cognet
Clarinette basse | Clément Gibert

https://www.lexcentrale.com/la-devorante   .

Le P’tiot Bistrot 5 route du Bout du Monde Cormot-Vauchignon 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   lasso@leptiotbistrot.fr

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English : Concert La Dévorante

L’événement Concert La Dévorante Cormot-Vauchignon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1