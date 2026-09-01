Informations pratiques

Senonches

Concert « La dynastie Philidor »

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir la musique de Philidor entre soprano, flûte à bec et clavecin, écoutez résonner la musique au sein du château.

Venez découvrir la musique de Philidor entre soprano, flûte à bec et clavecin, écoutez résonner la musique au sein du château. .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com

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English :

Come discover Philidor’s music—featuring soprano, recorder, and harpsichord—and listen as the music echoes through the castle.

L’événement Concert « La dynastie Philidor » Senonches a été mis à jour le 2026-09-10 par OTs DU PERCHE