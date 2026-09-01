Concert « La dynastie Philidor » Senonches
dimanche 20 septembre 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Concert « La dynastie Philidor »
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20 17:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir la musique de Philidor entre soprano, flûte à bec et clavecin, écoutez résonner la musique au sein du château.
Venez découvrir la musique de Philidor entre soprano, flûte à bec et clavecin, écoutez résonner la musique au sein du château. .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com
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English :
Come discover Philidor’s music—featuring soprano, recorder, and harpsichord—and listen as the music echoes through the castle.
L’événement Concert « La dynastie Philidor » Senonches a été mis à jour le 2026-09-10 par OTs DU PERCHE
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