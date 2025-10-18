Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert La Enzina

Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 18 octobre 2025.

Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental

Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Concert baroque à découvrir et à ne pas manquer !
L’Ultimo Viaggio est un programme qui a été retenu pour être donné à Bordeaux dans le Cadre Mourir du Temps de Montaigne. Il comprend des œuvres Italiennes, Anglaises et Françaises qui sont données en avant premières.   .

Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine   croches.et.soupirs@gmail.com

English : Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental

A Baroque concert not to be missed!

German : Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental

Barockkonzert, das Sie entdecken und nicht verpassen sollten!

Italiano :

Un concerto barocco da non perdere!

Espanol : Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental

Un concierto barroco que no debe perderse

