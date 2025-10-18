Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental Saint-Vincent-de-Tyrosse
Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Concert baroque à découvrir et à ne pas manquer !
L’Ultimo Viaggio est un programme qui a été retenu pour être donné à Bordeaux dans le Cadre Mourir du Temps de Montaigne. Il comprend des œuvres Italiennes, Anglaises et Françaises qui sont données en avant premières. .
Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine croches.et.soupirs@gmail.com
English : Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental
A Baroque concert not to be missed!
German : Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental
Barockkonzert, das Sie entdecken und nicht verpassen sollten!
Italiano :
Un concerto barocco da non perdere!
Espanol : Concert La Enzina, ensemble vocal et instrumental
Un concierto barroco que no debe perderse
