Concert La Faille Bestiaire ZFO Collectif Badonviller

Concert La Faille Bestiaire ZFO Collectif

10 rue des Carrières Badonviller Meurthe-et-Moselle

Porté par leurs mélopées éclectiques et leur riche instrumentarium, les six musicien.nes du ZFO Collectif vous plongent dans leur étonnant bestiaire… à la croisée d’un univers onirique et festif, un monde peuplé de créatures tentaculaires, tisseuses de lien, absurdes et mystiques, en voyage vers un monde meilleur, le tout en musique bien sûr!

Tarif: 10€ / 2€50 avec l’adhésion. Buvette et petite restauration sur place.

Possibilité de dortoirs sur place. Renseignements au 06 08 97 73 91 ou par mail à lafaillebadonviller@gmail.comTout public

10 rue des Carrières Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 97 73 91 lafaillebadonviller@gmail.com

English :

Carried along by their eclectic melodies and rich instrumentarium, the six musicians of ZFO Collectif plunge you into their astonishing bestiary… at the crossroads of a dreamlike and festive universe, a world populated by tentacular creatures, weavers of links, absurd and mystical, on a journey towards a better world, all with music of course!

Price: 10? / 2?50 with membership. Refreshments and snacks on site.

Dormitories available on site. Information on 06 08 97 73 91 or by e-mail at lafaillebadonviller@gmail.com

German :

Die sechs Musiker des ZFO Collective, die von ihren eklektischen Melodien und ihrem reichhaltigen Instrumentarium getragen werden, lassen Sie in ihr erstaunliches Bestiarium eintauchen… an der Kreuzung eines traumhaften und festlichen Universums, einer Welt, die von tentakelartigen, verbindenden, absurden und mystischen Kreaturen bevölkert wird, auf einer Reise zu einer besseren Welt, alles natürlich mit Musik!

Preis: 10 / 2,50 mit Mitgliedschaft. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Schlafmöglichkeiten vor Ort. Weitere Informationen unter 06 08 97 73 91 oder per E-Mail an lafaillebadonviller@gmail.com

Italiano :

Trasportati dalle loro eclettiche melodie e dal loro ricco strumentario, i sei musicisti di ZFO Collectif vi immergeranno nel loro sorprendente bestiario… all’incrocio di un universo onirico e festoso, un mondo popolato da creature tentacolari, tessitori di legami, assurdi e mistici, in viaggio verso un mondo migliore, il tutto con la musica naturalmente!

Prezzo: 10 € / 2,50 € con iscrizione. Rinfreschi e spuntini in loco.

Dormitori disponibili in loco. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 08 97 73 91 o inviare un’e-mail a lafaillebadonviller@gmail.com

Espanol :

Llevados por sus eclécticas melodías y su rico instrumental, los seis músicos de ZFO Collectif le sumergen en su asombroso bestiario… en la encrucijada de un universo onírico y festivo, un mundo poblado por criaturas tentaculares, tejedoras de vínculos, absurdas y místicas, en un viaje hacia un mundo mejor, ¡todo con música, por supuesto!

Precio: 10 euros / 2,50 euros con carné de socio. Refrescos y tentempiés in situ.

Dormitorios disponibles in situ. Para más información, llame al 06 08 97 73 91 o envíe un correo electrónico a lafaillebadonviller@gmail.com

