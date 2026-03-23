Concert La Farandole et ouverture de l’église Route de l’Eglise Épreville-en-Lieuvin

Concert La Farandole et ouverture de l’église

Route de l’Eglise Eglise d’Epreville en Lieuvin Épreville-en-Lieuvin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Concert par la chorale La Farandole dans l’Eglise, le vendredi à 20h30.

Ouverture de l’église tout le week-end .

Route de l’Eglise Eglise d’Epreville en Lieuvin Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 44 19 ma.eprevilleenlieuvin@orange.fr

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English : Concert La Farandole et ouverture de l’église

L’événement Concert La Farandole et ouverture de l’église Épreville-en-Lieuvin a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure