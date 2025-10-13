Concert La Ferté-Bernard

Concert

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La Région des Pays de la Loire et plus de 50 communes du territoire s’associent pour vous offrir l’excellence artistique à prix accessible. Concerts dans les salles de spectacles, les transports, les lycées, les places de village, la musique classique résonnera partout.

Avec pour ambition d’ouvrir de nouveaux horizons, d’offrir l’excellence musicale au plus grand nombre, de s’adresser à la jeunesse à travers de nouveaux formats, de rendre hommage aux musiciens amateurs et de réjouir les passionnés, Ma Région Virtuose rend la musique classique toujours plus accessible au plus grand nombre.

Partenaire de l’événement, la Ville de La Ferté-Bernard, l’ESCAL Pôle de pratiques artistiques, l’Orchestre Symphonique du Per .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

