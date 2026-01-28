Concert la Fi Skank connection à Figeac Figeac
Concert la Fi Skank connection à Figeac Figeac vendredi 13 février 2026.
salle Balène, rue Balène Figeac Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
La Fi Skank connection revient pour une 5ème édition dans la magnifique salle Balène en plein cœur de Figeac dans le Lot !
Fi Skank Connection Power Dread sound system + Youthie + Fi Skank + VJ Zoïlux !!!
salle Balène, rue Balène Figeac 46100 Lot Occitanie
English :
The Fi Skank connection returns for a 5th edition in the magnificent Salle Balène in the heart of Figeac in the Lot!!
Fi Skank Connection Power Dread sound system + Youthie + Fi Skank + VJ Zoïlux !!!
