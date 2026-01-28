Concert la Fi Skank connection à Figeac Figeac

Concert la Fi Skank connection à Figeac

salle Balène, rue Balène Figeac Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

La Fi Skank connection revient pour une 5ème édition dans la magnifique salle Balène en plein cœur de Figeac dans le Lot !

Fi Skank Connection Power Dread sound system + Youthie + Fi Skank + VJ Zoïlux !!!

salle Balène, rue Balène Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

The Fi Skank connection returns for a 5th edition in the magnificent Salle Balène in the heart of Figeac in the Lot!!

Fi Skank Connection Power Dread sound system + Youthie + Fi Skank + VJ Zoïlux !!!

