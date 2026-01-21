Concert La Filière Voix en Lumière Villa Carmélie Saint-Brieuc
Concert La Filière Voix en Lumière Villa Carmélie Saint-Brieuc jeudi 7 mai 2026.
Concert La Filière Voix en Lumière
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 20:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Professeures Marie-Cécile Calmelet, Stéphanie Egret, Saki Takatsu et Kuan Che Huang. .
Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 99
