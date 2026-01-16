Concert La flûte enchantée Mozart Obernai

Concert La flûte enchantée Mozart

Cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-04 18:30:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Dans le cadre de ‘2026, année Mozart’, ce concert vous est proposé par l’Atelier Lyrique de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai, sous la direction d’Oriana Kurteshi-Berst (professeure de chant). Accompagnement au piano Justine Charlet

Cet opéra raconte les aventures fantastiques du Prince Tamino parti, avec une flûte enchantée, dans le royaume de Sarastro pour délivrer Pamina enlevée à sa mère, la Reine de la Nuit. Il est accompagné de l’oiseleur Papageno et son jeu de clochettes magique. .

Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

English :

As part of ‘2026, Year of Mozart’, this concert is presented by the EMMDD Atelier Lyrique, under the direction of Oriana Kurteshi-Berst (voice teacher). Piano accompaniment: Justine Charlet.

