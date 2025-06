Concert La Frat des Cornemuses Carennac 19 juillet 2025 21:00

Lot

Concert La Frat des Cornemuses Carennac Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 21:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Le collectif « La Frat des Cornemuses » se produit à Carennac avec un concerts et des animations musicales autour des cornemuses.

Le concert payant aura lieu le samedi soir dans le cadre magnifique du cloître de Carennac

Samedi 19 juillet 21h Concert au Cloître de Carennac (payant) 8 .

Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 69 66 89 72

English :

The « La Frat des Cornemuses » collective performs in Carennac with a concert and musical entertainment based around the bagpipes.

The ticketed concert takes place on Saturday evening in the magnificent setting of the Carennac cloister

German :

Das Kollektiv « La Frat des Cornemuses » tritt in Carennac mit einem Konzert und musikalischen Veranstaltungen rund um die Dudelsäcke auf.

Das kostenpflichtige Konzert findet am Samstagabend in der wunderschönen Umgebung des Klosters von Carennac statt

Italiano :

Il collettivo « La Frat des Cornemuses » arriva a Carennac con un concerto e un intrattenimento musicale basato sulle cornamuse.

Il concerto, a pagamento, si terrà sabato sera nella splendida cornice del chiostro di Carennac

Espanol :

El colectivo « Frat des Cornemuses » llega a Carennac con un concierto y una animación musical en torno a la gaita.

El concierto tendrá lugar el sábado por la noche en el magnífico marco del claustro de Carennac

L’événement Concert La Frat des Cornemuses Carennac a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Vallée de la Dordogne