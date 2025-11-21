Concert La Gallera Social Club La Médiathèque Donville-les-Bains

Concert La Gallera Social Club La Médiathèque Donville-les-Bains vendredi 21 novembre 2025.

Concert La Gallera Social Club

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

La Gallera Social Club c’est un voyage chargé de Folklore Vénézuélien, de psychédélisme, d’electro et d’atmosphères traditionnelles dans les contrées d’une culture sud-américaine. On y entend le cri des peuples oppressés mais teinté d’espoirs lumineux, car ici vibrent toute l’Amérique latine et les Caraïbes !

‘La Gallera’, c’est le pays, la joie, le divertissement, le lieu dans lequel les coqs ne se

battent pas, mais chantent et dansent, en rattrapant la cadence des mélodies qui reposent sur des racines, en jouant les propres instruments afin de montrer la grandeur de leur âme.

Miguel, Alexis, et Carlos n’avaient pas d’autre choix que celui de rejoindre naturellement le social club lieu de la rencontre et du partage, de l’amitié et de la fête la Gallera avec leurs instruments, remplissant dans leur propre style les objectifs d’un mouvement festif et culturel de leur pays natal ; le Venezuela. Emerveillés depuis leur plus jeune âge par la diversité et la force des couleurs de leur environnement la nature, les façades des maisons ; extasiés par les sonorités des conversations, par la mélodie de la parole –‘el cantaito’- et par le rythme dans la musique et dans le mouvement des corps ; ils apprennent à vivre avec la spontanéité des gestes,

des expressions et des relations ; comprennent l’innocence de la vivacité créole ; célèbrent des occurrences et des contes pour se mettre à rire d’eux-mêmes. Ils regardent les gamins s’amuser avec la petite boule de gomme, avec la toupie, le toton et les cerfs-volants et les plus vieux atteindre l’extase en pariant au zambo , au giro , au pinto .

Gratuit Réservation obligatoire au 02 33 51 79 31. .

La Médiathèque 2 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 51 79 31 mediatheque@donville.fr

