Concert La Gallera Social Club + Nenasita Le Cargö Caen

Découvrez la Gallera Social Club en concert au Cargö.

El Cují , nouvel album de La Gallera Social Club, est le reflet des diverses influences des frères Romero. C’est un voyage à travers la musique populaire vénézuélienne de leur enfance, qu’ils écoutent à la radio et à la télévision, et qu’ils découvrent au long de leurs différents voyages dans leur pays. C’est aussi une visite aux poètes et aux peintres qu’ils admirent.

On y trouve le métissage des rythmes populaires afro-vénézuéliennes, indigènes et d’ascendance espagnol, tels la Gaita de tambora, Le Calipso (de Güiria et d’El Callao), la Fulia de Miranda, l’électro salsa des radios des années 80, la cumbia de Venezuela, le Chimbangueles , et d’autres plus contemporains comme le Raptor House de Caracas.

Nenasita

Jeune artiste normande de pop reggaeton hispano-française, Nenasita nous plonge dans un univers intime et vibrant, où chaque mélodie résonne comme une ode passionnée à l’amour.

Ses chansons explorent les relations amoureuses, de la tendresse à la passion dévorante.

Elle se dévoile comme une femme libre, inspirant l’autonomie et la puissance féminine. .

