Concert La Gitane en quatuor La Kanopé II Lagord
Concert La Gitane en quatuor
La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
moins de 10 ans/personne en situation de handicap
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
La Gitane se produit en quatuor à La Kanopé II.
La Kanopé II 4 rue du Moulin Vendôme Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 46 65 theatrekanope2@gmail.com
English : Concert La Gitane en quatuor
La Gitane performs as a quartet at La Kanopé II.
German : Konzert La Gitane en quatuor
La Gitane tritt als Quartett in La Kanopé II auf.
Italiano :
La Gitane si esibisce in quartetto a La Kanopé II.
Espanol : Concierto La Gitane en quatuor
La Gitane actúa en cuarteto en La Kanopé II.
