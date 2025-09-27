Concert La Gob La Gob Bressuire

Concert La Gob La Gob Bressuire samedi 27 septembre 2025.

Concert La Gob

La Gob Boulevard de la Goblechère Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Soirée de rentrée de La Gob.

Concert pop folk anglophone par Charlotte Ly, DJ Set, Ethno Trans et techno.

Bar et restauration sur place, avec le food truck » Chat perché « . .

La Gob Boulevard de la Goblechère Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lagob.fr

English : Concert La Gob

German : Concert La Gob

Italiano :

Espanol : Concert La Gob

L’événement Concert La Gob Bressuire a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais