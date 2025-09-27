Concert La Gob La Gob Bressuire
La Gob Boulevard de la Goblechère Bressuire Deux-Sèvres
Début : 2025-09-27
Soirée de rentrée de La Gob.
Concert pop folk anglophone par Charlotte Ly, DJ Set, Ethno Trans et techno.
Bar et restauration sur place, avec le food truck » Chat perché « . .
La Gob Boulevard de la Goblechère Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lagob.fr
