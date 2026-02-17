Concert la Grande Audition Sommeilles

Concert la Grande Audition

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 18:30:00

2026-04-04

La Grande Audition des élèves de l’École de Musique Intercommunale de la Copary

La Grande Audition est un moment de partage, où les élèves, accompagnés de leurs enseignants, offriront au public un programme éclectique allant des œuvres classiques aux créations contemporaines.

Le concert est ouvert à tous, avec une entrée gratuite, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette célébration de la musique et du travail des talents locaux. Un moment convivial idéal pour soutenir nos artistes en herbe et leur donner la motivation de continuer à développer

leur passion pour la musique.

Entrée gratuite.Tout public

Sommeilles 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 77 86

English :

The Grand Audition of students from the Copary Intercommunal Music School

The Grande Audition is an opportunity for students and teachers to share an eclectic program ranging from classical works to contemporary creations.

The concert is open to all, with free admission, so that as many people as possible can enjoy this celebration of music and the work of local talent. An ideal opportunity to support our budding artists and give them the motivation to continue developing their passion for music

their passion for music.

Free admission.

