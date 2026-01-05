Concert La grande Sophie, tous les jours Suzanne Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente

Concert La grande Sophie, tous les jours Suzanne

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

La Grande Sophie tous les jours Suzanne .

.

Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert: La grande Sophie, every day Suzanne

La Grande Sophie ‘Suzanne every day’.

L’événement Concert La grande Sophie, tous les jours Suzanne Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan