Concert La grande Sophie, tous les jours Suzanne Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente vendredi 13 mars 2026.
Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime
Début : 2026-03-13 20:30:00
2026-03-13
Espace culturel Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
