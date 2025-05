Concert La Guériotte et Harmonia – Eglise Saint-Rémy Baccarat, 1 juin 2025 15:30, Baccarat.

Concert proposé par la chorale « La Guériotte » et le chœur « Harmonia » de Saint-Dizier à l’église St Rémy de Baccarat. Participation libre.

Renseignements au 03 83 76 35 35Tout public

Eglise Saint-Rémy 1 Avenue de Lachapelle

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

English :

Concert by the « La Guériotte » choir and the « Harmonia » choir from Saint-Dizier at the Eglise St Rémy in Baccarat. Free admission.

Information: 03 83 76 35 35

German :

Konzert des Chors « La Guériotte » und des Chors « Harmonia » aus Saint-Dizier in der Kirche St Rémy in Baccarat. Teilnahme an der Veranstaltung frei.

Informationen unter 03 83 76 35 35

Italiano :

Concerto del coro « La Guériotte » e del coro « Harmonia » di Saint-Dizier presso l’Eglise St Rémy a Baccarat. Ingresso libero.

Informazioni: 03 83 76 35 35

Espanol :

Concierto del coro « La Guériotte » y del coro « Harmonia » de Saint-Dizier en la iglesia St Rémy de Baccarat. Entrada gratuita.

Información: 03 83 76 35 35

