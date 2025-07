CONCERT LA JOIE DU BAROQUE Puisserguier

Les Amis de l’orgue de Puisserguier sont heureux de vous présenter l’Ensemble Immanence, un trio instrumental spécialisé dans la musique baroque. Il réunit des artistes de la région toulousaine qui ont à cœur de faire vivre les plus belles œuvres des 17ème et 18ème siècle. Des musiciens, au violon, violoncelle et clavecin, complices et passionnés vous invitent à la découverte de pièces célèbres du répertoire comme d’œuvres méconnues.

Laissez-vous porter par cette musique inventive et en perpétuel foisonnement, de Handel et Buxtehude jusqu’au délire virtuose de la Folia de Corelli! .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 83 48 69 88

English :

Les Amis de l?orgue de Puisserguier are delighted to present Ensemble Immanence, an instrumental trio specializing in Baroque music.

German :

Die Orgelfreunde von Puisserguier freuen sich, Ihnen das Ensemble Immanence vorzustellen, ein Instrumentaltrio, das sich auf Barockmusik spezialisiert hat.

Italiano :

Gli Amici dell’Organo Puisserguier sono lieti di presentare l’Immanence Ensemble, un trio strumentale specializzato in musica barocca.

Espanol :

Los Amigos del Órgano Puisserguier se complacen en presentar al Ensemble Immanence, un trío instrumental especializado en música barroca.

