Concert « La Lavandière de la nuit » à l’église Saint Jean Baptiste à la Feuillée. La Feuillée 6 juillet 2025 18:00

Finistère

Concert « La Lavandière de la nuit » à l’église Saint Jean Baptiste à la Feuillée. La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Revenantes, sorcières, déesses guerrières ou créatures de l’au-delà… La légende des lavandières de la nuit, figures fantomatiques et mystérieuses, traverse l’Europe depuis le haut Moyen-Âge.

D’une tradition locale à l’autre, elles battent leur linge pour annoncer la mort ou faire partager leur sort au passant infortuné ; malheur à l’inconscient qui les dérange ou à la ménagère qui accepte leur aide !

En Bretagne, elles sont connues notamment grâce à La Légende de la Mort d’Anatole Le Braz, monumentale enquête ethnographique autour de la mort, où elles rejoignent des figures marquantes comme celle de l’Ankoù et tout un corpus d’usages et de témoignages.

Ce sont ces histoires envoûtantes, qui font frissonner mais qu’on ne peut s’empêcher de vouloir connaître, que Marthe Vassallo et Gildas Pungier, entourés d’un quatuor vocal du chœur de chambre Mélisme(s) et d’un accordéon diatonique, mettent en musique et en texte.

Concert conté, Les lavandières de la nuit convoquent des airs qui chantent le monde de l’étrange et les secrets des lavoirs dans les musiques dites traditionnelles, chez les compositeurs français et européens, avec des chansons d’un autre temps ou des créations contemporaines…

Une plongée troublante et délicieuse dans les ténèbres où s’ouvrent les portes entre les mondes.

MACMA, la Musique à portée de toutes et tous !!

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié qui vous permettra d’échanger avec les artistes.

Entrées 15 euros, gratuit moins de 16 ans, étudiants et chômeurs

Inscriptions et renseignements 06 17 44 16 01

musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques .

La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « La Lavandière de la nuit » à l’église Saint Jean Baptiste à la Feuillée. La Feuillée a été mis à jour le 2025-06-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ