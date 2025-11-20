Concert la machine à démonter le temps O bistrot des lavandes Sainte-Jalle
Concert la machine à démonter le temps O bistrot des lavandes Sainte-Jalle jeudi 20 novembre 2025.
Concert la machine à démonter le temps
O bistrot des lavandes 50 route de Nyons Sainte-Jalle Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-20 19:30:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
La machine à démonter le temps en concert dans le cadre de la soirée vins nouveaux ô bistrot des lavandes
O bistrot des lavandes 50 route de Nyons Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 43 60 obistrotdeslavandes@gmail.com
English :
La machine à démonter le temps in concert as part of the Bistrot des Lavandes new wine evening
German :
La machine à démonter le temps in concert dans le cadre de la soirée vins nouveaux ô bistrot des lavandes
Italiano :
La machine à démonter le temps in concerto nell’ambito della serata dei vini nuovi al bistrot des lavandes
Espanol :
La machine à démonter le temps en concierto en el marco de la velada de los nuevos vinos en el bistrot des lavandes
