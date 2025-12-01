Concert La magie de Noël Église Saint-Rémy de Deneuvre Deneuvre

Concert La magie de Noël

Église Saint-Rémy de Deneuvre Rue de l’église Deneuvre Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00

2025-12-14

La Chorale La Guériotte vous invite à son traditionnel concert de Noël à l’église de Deneuvre, le dimanche 14 décembre à 15h. Entrée libre.Tout public

Église Saint-Rémy de Deneuvre Rue de l’église Deneuvre 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 45 23

English :

Chorale La Guériotte invites you to its traditional Christmas concert at Deneuvre church, on Sunday December 14 at 3pm. Free admission.

